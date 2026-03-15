Туск предупредил о реальной угрозе выхода Польши из Евросоюза

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о реальной опасности выхода страны из Европейского союза — Polexit. Заявление об этом он сделал в соцсети X.

Комментируя вето, наложенное президентом Каролем Навроцким на закон о кредите на закупку вооружений в рамках общеевропейской программы SAFE, глава польского правительства обвинил главу государства в стремлении вывести страну из состава ЕС.

«Polexit — это реальная угроза сегодня! Его хотят обе «Конфедерации»Ультраправые политические силы польского парламента — «Конфедерация свободы и независимости» и коалиция партий «Новая Надежда» и «Империя наносит ответный удар» и большинство PiSПравая оппозиционная партия «Право и справедливость» под руководством Ярослава Качиньского. Навроцкий является их покровителем», — написал Туск.

По его словам, ситуацию дестабилизирует не только внутриполитический разлад, но и воздействие внешних сил.

«Россия, американская MAGA и европейские правые во главе с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном хотят разрушить союз. Для Польши это была бы катастрофа. Я сделаю все, чтобы остановить их», — подчеркнул польский премьер.

Еврокомиссия еще в январе одобрила выделение Польше €44 млрд в рамках кредитной программы SAFE для закупки вооружений. Однако президент страны Навроцкий наложил вето на закон, необходимый для реализации этой программы.

Ранее президент Польши назвал главного врага России.

 
