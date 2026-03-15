Посол России объяснил опасность конфликта на Ближнем Востоке

Опасность конфликта на Ближнем Востоке заключается в его «суматохе». Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«В этой суматохе [конфликта] все что угодно может произойти. Вот в этом и опасность кроется», — сказал дипломат.

Викторов добавил, что сложившаяся ситуация представляет опасность как для официальных представителей в Израиле, так и для жителей других стран.

Накануне Иран выдвинул новые условия для прекращения войны с США. В Тегеране заявили, что готовы обсуждать окончание конфликта только после выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и полного вывода американских сил из Персидского залива. В Вашингтоне при этом заявляют о намерении довести противостояние до окончательной победы и не исключают дальнейшей эскалации. На фоне взаимных ультиматумов стороны демонстрируют готовность продолжать борьбу.

