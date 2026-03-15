Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране рассказали об обсуждениях безопасного прохода судов через Ормузский пролив

Власти Ирана обсуждают с рядом стран вопрос безопасного прохода их судов через Ормузский пролив. Об этом в интервью телеканалу CBS News сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи.

«Не могу выделить какую-то отдельную страну, но с нами связывались несколько государств, которые хотят безопасного прохода», — сказал глава МИД Ирана.

Арагчи добавил, что окончательное решение по данному вопросу лежит за военными республики. По его словам, иранские войска уже разрешили пройти через Ормузский пролив группе судов.

Накануне Арагчи заявил, что Ормузский пролив закрыт только для США, Израиля и их союзников. По словам главы ведомства, Иран атакует объекты в странах Персидского залива в ответ на удары американской стороны, руководствуясь принципом «око за око».

3 марта советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
