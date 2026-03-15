Саудовская Аравия успела вывезти из региона миллионы баррелей нефти до начала конфликта

Минэнерго США: Эр-Рияд вывез 100 млн баррелей нефти до начала конфликта
Саудовская Аравия до начала конфликта на Ближнем Востоке вывезла из региона свыше 100 млн баррелей нефти. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу ABC.

По его словам, союзники Вашингтона заранее предприняли меры на фоне роста напряженности в регионе и ожиданий возможной эскалации вокруг Ирана.

«Некоторые наши союзники, в частности, Саудовская Аравия, хотя она и не единственная, разместила свыше 100 млн баррелей нефти в хранилище за пределами Ближнего Востока еще до начала конфликта», — сказал он.

Также Райт отметил, что были подготовлены различные планы на случай перекрытия Ираном Ормузского пролива. При этом министр не уточнил, какие именно меры были реализованы.

14 марта газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп знал, что Иран может перекрыть Ормузский пролив после начала военных действий, однако все равно приказал атаковать Исламскую Республику.

9 марта Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия сократит добычу нефти из-за ограничения движения через Ормузский пролив. По данным агентства, королевство на фоне конфликта на Ближнем Востоке стремится перенаправить часть поставок через Красное море.

Ранее Иран увеличил экспорт нефти через Ормузский пролив на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

 
