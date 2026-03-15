Грузовик сбил подростка после столкновения с другим грузовиком в Москве

Подросток пострадал после столкновения двух грузовиков на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».

По информации источника, авария произошла на проспекте Буденного около 14.45 мск. Там столкнулись два большегруза «ФАВ», один из которых после столкновения сбил мальчика.

Пострадавшего пешехода госпитализировали.

До этого в Москве произошло столкновение двух трамваев. Один из них сошел с рельсов, в результате пострадали водитель одного из трамваев и более 20 человек, один из них получил перелом позвоночника.

Также 15 марта на Калужском шоссе в Москве в аварию попали микроавтобус с мигрантами и экскурсионный автобус, перевозивший детей. По предварительным данным, водителю микроавтобуса стало плохо за рулем.

Ранее массовое ДТП парализовало движение в Москве.

 
