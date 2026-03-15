В Москве установлен третий с начала месяца температурный рекорд

В Москве температура на метеостанции ВДНХ поднялась до +9,9 °C, побив температурный рекорд. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

«В воскресенье, 15 марта, в Москве антициклон нагрел приземный воздух до +9,9°C. Именно до такой отметки поднялся в 13:00 по мск столбик термометра на метеостанции ВДНХ. Таким образом, рекордно высокая отметка 2015 года уже превышена на 0,1°C», — говорится в сообщении.

В столице за эту неделю зафиксировано три температурных рекорда: 12, 13 и 15 марта. При этом метеорологи ожидают новые, ведь погода сохраняется очень теплая.

В то же время, как уточнили в Гидрометцентре, 17 марта Московский регион окажется на периферии антициклона. От южного циклона и его атмосферного фронта набегут облака, но погода сохранится без осадков и фон температуры днем снизится на 1-2 °C.

Накануне в Гидрометцентре сообщили, что в Москве и Подмосковье до 09:00 мск вторника, 17 марта, продлили желтый уровень погодной опасности из-за возможного образования гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы.

По данным синоптиков, несмотря на очень теплую погоду в дневные часы, по ночам все же ожидаются переходы температуры воздуха к отрицательным значениям.

Ранее ночь в Петербурге побила температурный рекорд 136-летней давности.

 
