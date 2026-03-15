Неизвестные вандалы устроили ночной набег на зоопарк Карлсруэ

Вандалы совершили ночное нападение на зоопарк в немецком Карлсруэ, забросав мусором и бутылками вольеры с животными. О погроме сообщается на официальном сайте Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe.

Инцидент произошел в ночь на 14 марта и повлек значительный ущерб. Злоумышленники проникли на территорию и устроили погром, в ходе которого пострадали вольеры с пингвинами Гумбольдта, морскими львами, тюленями и белыми медведями.

Утром сотрудники обнаружили следы разрушений — сорванные таблички, разбросанные одноразовые столовые приборы, пластиковые бутылки и прочий мусор. Особенно сильно пострадало стеклянное ограждение вольера с обезьянами.

Администрация парка обеспокоена тем, что кто-то из питомцев мог проглотить брошенные вандалами предметы. Пока нет никаких доказательств того, что это произошло, но полностью исключить угрозу нельзя, подчеркнули в руководстве зоопарка.

В полиции Карлсруэ заявили, что начали расследование акта вандализма и пытаются вычислить подозреваемых по записям камер видеонаблюдения, установленных в районе зоопарка.

