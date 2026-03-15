В Бахрейне арестовали пятерых мужчин по подозрению в шпионаже на КСИР

МВД Бахрейна: задержаны пятеро подозреваемых в сборе данных для иранских ударов
В Бахрейне арестовали пятерых подозреваемых в причастности к сбору и передаче секретной информации Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Шестой подозреваемый скрывается за границей, передает Al Arabiya со ссылкой на МВД страны.

Все фигуранты — мужчины в возрасте от 25 до 39 лет. Подозреваемого, которого не удалось задержать, зовут Ахмед Юсиф Джасим Сархан, ему 37 лет.

Все они, согласно пресс-релизу медиацентра МВД Бахрейна, обвиняются в «причастности к сбору и передаче секретной и точной информации КСИР через террористические элементы, базирующиеся в Иране, а также за вербовку террористов для участия в осуществлении террористических заговоров» против суверенитета Бахрейна, органов безопасности и экономических объектов.

«Подозреваемые фотографировали и записывали координаты нескольких важных мест, включая некоторые отели в Бахрейне, и отправляли эти изображения и координаты в КСИР, помогая в нанесении ударов по этим объектам», — говорится в релизе.

Первый подозреваемый признался, что «прошел интенсивную подготовку в лагерях КСИР по торговле людьми и вербовке агентов для участия в террористических заговорах» и «был причастен к террористическим преступлениям в предыдущие годы», сообщили в МВД Бахрейна.

Ранее в КСИР подтвердили информацию об ударах по офисам американских банков на Ближнем Востоке.

 
