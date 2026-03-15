В Татарстане три грузовых вагона с зерном сошли с рельсов

В Татарстане завершили восстановительные работы на месте схода вагонов с рельсов
Anastasiya_Rav/Shutterstock/FOTODOM

На станции Юдино в Татарстане произошел сход с рельсов трех грузовых вагонов. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 15 марта при производстве маневровых работ. В результате никто не пострадал, движение поездов не задерживалось. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, отметили в прокуратуре.

«В настоящее время восстановительные работы окончены. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

12 марта в Тамбовской области с рельсов сошли пять вагонов поезда. Инцидент произошел на станции Жердевка. Девять порожних вагонов-зерновозов самопроизвольно выехали с путей на железную дорогу. После этого на стрелочном переводе станции пять вагонов сошли с рельсов и врезались в грузовик, который в этот момент пересекал железнодорожный переезд.

