В Турции посетителям бесплатной столовой подали мясо скаковой лошади

В Турции скаковую лошадь подали как говядину в бесплатной столовой

В турецком городе Мерсин скаковую лошадь подали как говядину в бесплатной столовой. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации СМИ, один из посетителей муниципальной столовой для нуждающихся обнаружил в своем блюде микрочип, который вживляли скаковым лошадям.

В ходе расследования выяснилось, что под видом говядины в столовой подали конину, а обнаруженный микрочип ранее был имплантирован в тело четырехлетнему призеру скачек по кличке Smart Latch. На одном из соревнований лошадь получила травму, решено было пролечить ее и передать детскому конному клубу. Однако там лошадь так и не увидели, ведь она стала жертвой мясника. Перевозчик отвез скакуна к нелегальному забойщику, который продал мясо, выдав за говядину.

Когда обман вскрылся, разгорелся скандал. Убой лошадей в Турции формально не запрещен, но считается табу. Власти Мерсина заявили, что проведут проверку по данному факту.

