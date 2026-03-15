Mash выяснил подробности о состоянии отца Сырского, который лечится в России

Отец главкома ВСУ Александра Сырского, который находится на лечении в российской клинике, перестал узнавать родных. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, 86-летнему Станиславу Сырскому диагностировали деменцию и болезнь Паркинсона. Кроме того, последнее обследование выявило новообразование в правой лобной части. Но врачи выяснили, что оно доброкачественное и не угрожает жизни пенсионера.

Медики пытаются поставить на ноги Сырского-старшего при помощи специальной обуви, а также разрабатывают ему опорно-двигательный аппарат. Но пенсионеру хватает сил, чтобы недолго постоять около кровати. Мужчина узнает только жену, которая постоянно находится рядом с ним.

В начале января SHOT сообщил, что главком ВСУ отправил своего отца в одну из клиник в Московской области. Сырский заплатил более 1 млн рублей за курс лечения и реабилитации в частной клинике, а также помог решить вопрос с перевозкой отца из Владимира в Подмосковье.

Авторы канала утверждают, что состояние пенсионера стабилизировали, ему назначили поддерживающую терапию. Однако, как отмечали журналисты, Сырский-старший больше не сможет ходить.

Ранее сообщалось, что Сырский взял деньги из бюджета, чтобы оплатить лечение отца.