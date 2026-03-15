В Венгрии объяснили, почему Украина не вступит в ЕС

Сийярто: Украина не вступит в ЕС, пока Орбан является премьером Венгрии
Григорий Сысоев/РИА Новости

Украина не сможет вступить в Европейский союз (ЕС), пока Виктор Орбан занимает пост премьер-министра Венгрии. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в ходе выступления на «Марше мира» в Будапеште, передает РИА Новости.

«Мы не пустим ни одного солдата или молодого человека на украинский фронт. И пока Виктор Орбан является премьер-министром, венгерские деньги не отправят на Украину, и Украина никогда, никогда не вступит в Евросоюз», — сказал глава ведомства.

15 марта в Будапеште состоялся «Марш мира» в поддержку политики правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Шествие было организовано правящей партией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». В нем приняли участие десятки тысяч человек. Колонна демонстрантов прошла по центральным улицам столицы к площади Лайоша Кошута.

В ходе выступления на мероприятии Сийярто также заявил, что правительство Венгрии не может сформировать «украинский актер, размахивающий руками». По его словам, Украина заинтересована в победе оппозиции на парламентских выборах, поскольку таким образом Киев сможет добиться одобрения отправки денег и войск, а также вступления республики в ЕС.

Ранее Захарова заявила о ставке ЕС на эскалацию конфликта на Украине.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
