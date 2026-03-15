Жителя Калининградской области арестовали по обвинению в поджоге автомобилей полицейских

Районный суд Калининграда арестовал 50-летнего жителя Черняховска по обвинению в поджоге автомобилей полицейских и применении насилия к представителю власти. Об этом сообщил Следственный комитет России по Калининградской области.

По его данным, в ночь на 12 марта мужчина облил горючей жидкостью и поджег автомобили, принадлежавшие сотрудникам правоохранительных органов. Следствие считает, что злоумышленник действовал из личной неприязни, связанной с их служебной деятельностью. Убедившись, что машины загорелись, подозреваемый покинул место происшествия.

Также следователи установили, что в 2023 году фигурант, проходивший обвиняемым по делу о мошенничестве, применил силу к дознавателю в здании дежурной части МО МВД России «Черняховский». По версии следствия, он схватил сотрудницу полиции за локоть и оттолкнул ее, причинив ей физическую боль.

12 марта в Новокузнецке женщина подожгла служебный автомобиль полиции на парковке у отдела МВД «Левобережный». Поджигательницу задержали. На допросе она пояснила, что в конце февраля была введена в заблуждение мошенниками. По словам местной жительницы, она оформила несколько кредитов на общую сумму более 670 тыс. рублей и перевела на счета мошенников около 270 тыс. Затем ей пригрозили уголовной ответственностью за финансирование террористической деятельности, но предложили избежать наказания в обмен на поджог служебного автомобиля.



