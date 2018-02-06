Врио главы Дагестана предложил на пост премьера республики министра экономики Татарстана

Врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьера Дагестана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дагестанского парламента.

«Владимир Васильев внес кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства Дагестана. Его кандидатуру будут рассматривать завтра на сессии Народного собрания депутаты дагестанского парламента», — сказал он.

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В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, 5 февраля СК сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают задержание чиновников в Дагестане признаком политического кризиса.