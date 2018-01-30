Турция ждет от России объяснений после участия в конгрессе нацдиалога в Сочи «террориста»

Турция обратилась к российской стороне за объяснениями, после того как в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи принял участие лидер турецкой группировки «Революционная народно-освободительная партия-фронт» (DHKP-C) Михрач Урал, обвиняемый в совершении теракта в городе Рейханлы на границе с Сирией в мае 2013 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе.

«В связи с тем, что среди участников конгресса в Сочи был замечен лидер DHKP-C Михрач Урал, который обвиняется в организации теракта в Рейханлы, со стороны нашей делегации был подан запрос в МИД и Минобороны России. Мы ждем от России объяснений, так как это лицо не значилось в ранее согласованных списках участников конгресс», — заявил источник.

Реклама

По данным агентства, представители России пообещали изучить вопрос и проинформировать Турцию о результатах.

Ранее сообщалось об открытии в Сочи конгресса нацдиалога Сирии.