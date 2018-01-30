Джабаров назвал «Кремлевский список» фактическим разрывом отношений с США

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что включение в «Кремлевский доклад» минфина США фактически всего российского руководства означает разрыв отношений между Россией и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Формально у наших стран есть отношения, но включение в санкционный список практически всего руководства нашей страны говорит о том, что эти отношения фактически разрываются», — сказал Джабаров.

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По его словам, опубликованный доклад является «грубейшим вмешательством» во внутренние дела России.

Ранее сообщалось, что минфин США опубликовал «Кремлевский доклад».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.