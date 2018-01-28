Посол США захотел искупаться в проруби с руководством России

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что хотел бы окунуться в прорубь вместе с высокопоставленными российскими чиновниками. Об этом он сказал в интервью «Интерфаксу».

Американский дипломат признался, что опыт купания в проруби ему понравился.

«Участвуя в традициях праздника Крещения Господня, я чувствовал, что являюсь частью чего-то важного и сокровенного для русских. И я сделаю это снова, особенно, если смогу договориться сделать это вместе с высокопоставленными представителями руководства страны», — сказал Хантсман.

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По словам посла, он встречался с множеством россиян, которые «хотят быть дружелюбными и хотят услышать о Соединенных Штатах».

Ранее Хантсман назвал купание в проруби «незабываемым опытом».