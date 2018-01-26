Глава Крыма назвал санкции не волнующей его «возней»

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал персональные санкции Запада в отношении него «возней», которая его не волнует, сообщает РИА «Новости».

«Никак не отразилось. Меня и членов моей семьи вся эта возня не волнует», — сказал Аксенов, отвечая на вопрос, как на его семье отразилось введение санкций.

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Он также отметил, что санкции не помешали его профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что МИД России пообещал ответить на новые санкции США.