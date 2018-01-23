ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России не признавать паспорта ДНР и ЛНР

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «о гуманитарных последствиях войны на Украине», передает РИА «Новости».

Автором документа выступил литовский парламентарий Игидиус Варейкис. В нем говорится, что ПАСЕ встревожена гуманитарной ситуацией в результате войны на востоке Украины и присоединением Крыма к России.

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В параграфе, который касается призывов к российским властям, ПАСЕ настойчиво призывает «прекратить финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях», а также перестать признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, ПАСЕ заявляет о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность людей, живущих в Крыму, и выступает за снятие «запрета на меджлис крымских татар (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что Россия не примет участия в работе ПАСЕ из-за дискриминации.