ЕС ввел санкции против чиновников в Венесуэле и КНДР

Евросоюз ввел санкции против высокопоставленных лиц Северной Кореи и Венесуэлы, сообщает РИА «Новости».

В частности, в список людей, подпадающих под индивидуальные санкции, были внесены еще 15 человек.

«Совет добавил 17 человек в список лиц, подпадающих под заморозку активов и запрет на въезд. Этот список дополняет (списки), составленные ООН, дополняя и усиливая режим санкций ООН», — говорится в заявлении Совета ЕС.

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Также в список людей из Венесуэлы, подпадающих под санкции, попали семь человек, в том числе глав МИД, национальной разведки и верховного суда.

«В связи с продолжением ухудшения ситуации в Венесуэле Совет решил включить семь человек, занимающих официальные должности, в список санкций, решение вступает в силу немедленно. Эти лица участвуют в несоблюдении демократических принципов или верховенства права, а также в нарушении прав человека», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось ранее, что Япония призвала другие страны разорвать дипотношения с КНДР.