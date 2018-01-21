Лавров: действия США в Сирии привели Турцию в бешенство

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия США в Сирии привели Турцию в бешенство. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что, чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию», — сказал Лавров.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что нынешняя «заряженность на русофобию» является беспрецедентной.

Он также назвал санкции США против России безосновательными и бессмысленными.