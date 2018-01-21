Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет отношения к политике, так как является госслужащим, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире телеканала «Россия1».

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«Я не имею никакого отношения к политике. Госслужащий — это же не политик. Политики — это те, кого выбирают люди», — заявил он.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что никогда не обманывает.