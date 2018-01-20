МИД России прокомментировал начало военной операции Турции в Сирии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали начало военной операции Турции в сирийском районе Африн.

«Россия придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса о функционировании зон деэскалации. В этой связи призываем противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность», — говорится в тексте официального сообщения.

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В ведомстве также отметили, что с озабоченностью восприняли информацию о происходящем и подчеркнули, что основной целью оставшихся в этой стране российских военных является обеспечение режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации.

Ранее сообщалось, что Россия окажет Сирии дипломатическую поддержу в связи с военной операцией Турции.