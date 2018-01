Трамп назвал остановку работы правительства в США виной демократов

Американский президент Дональд Трамп обвинил демократов в закрытии федеральных ведомств. Об этом он написал в своем твиттере.

«Демократы гораздо больше обеспокоены незаконными иммигрантами, чем нашими вооруженными силами и безопасностью на нашей южной границе. Они бы легко могли договориться, но решили вместо этого приостановить работу правительства», — заявил Трамп.

Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что вина за закрытие федеральных ведомств «лежит на плечах» президента страны Дональда Трампа.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess!