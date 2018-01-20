Лидер демократов в сенате США возложил вину за закрытие ведомств на плечи Трампа

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что вина за закрытие федеральных ведомств «лежит на плечах» президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что республиканское большинство не пришло к согласию с демократами в вопросе бюджета, так как этого не хотел Трамп. Шумер также призвал возобновить переговоры в субботу.

Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования впервые с 2013 года. В Белом доме заявили, что в случившемся виноваты законодатели от Демократической партии.