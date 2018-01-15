Путин обсудил Ливию и Украину с премьером Италии

Президент России Владимир Путин провел разговор с премьером Италии Паоло Джентилони, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Ливии, а также внутриукраинский кризис, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Проведен обмен мнениями по актуальным международным темам, в том числе с учетом председательства Италии в ОБСЕ в текущем году. Уделено также внимание урегулированию ситуации в Ливии и внутриукраинскому кризису», — сообщили в Кремле.

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Отмечается, что в рамках разговора были также рассмотрены вопросы развития взаимодействия в торгово-экономической и энергетической сферах.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины.