Лавров обсудил ситуацию на Украине с Климкиным

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Павлом Климкиным, сообщается на официальном сайте МИД России.

Министры обсудили вопросы содействия выполнению положений минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, направленного на урегулирование ситуации на Украине.

Реклама

Лавров и Климкин отдельно остановились на исходящей от российской стороны инициативе, предполагающей создание миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

Ранее Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после проведенного в Крыму референдума.