Трамп рассказал, каких мигрантов хочет видеть в стране

Президент США Дональд Трамп рассказал, каких мигрантов он хочет видеть в США.

«Я, как президент, хочу видеть тех людей, приезжающих в страну, которые могут помочь стране стать снова сильной и великой, людей, которые приезжают благодаря своим заслугам. Никаких больше лотерей!» — написал Трамп в твиттере.

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Ранее Дональд Трамп, говоря о мигрантах, употребил выражение «вонючая дыра» по отношению к ряду африканских стран.

После этого в Вашингтоне неизвестные спроецировали световую надпись «вонючая дыра» на стену над входом в отель Дональда Трампа.