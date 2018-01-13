ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты России

Центризбирком завершил прием документов от кандидатов в президенты России для выдвижения на предстоящих выборах, передает РИА «Новости».

Отмечается, что теперь претендентам на пост президента предстоит следующий этап – регистрация.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с руководителями информационных агентств и печатных СМИ президент России Владимир Путин дал понять, что не будет участвовать в предвыборных дебатах.

Также стало известно, что штаб Путина собрал на треть больше подписей, чем требует закон.