Власти Крыма ответили Гройсману на предложение вернуть полуостров

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману на предложение передать полуостров Украине, передает RT.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице», — сказал он.

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Он также подчеркнул, что в России готовы к диалогу с Украиной, однако выразил уверенность в том, что действующее руководство страны «не может выстраивать диалог».

Ранее сообщалось, что Гройсман предложил России вместе с кораблями вернуть Крым.