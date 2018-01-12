МИД Белоруссии: Минск не станет «дружить» с ЕС против России

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью агентству «Синьхуа» заявил, что Минск не хочет «уходить» от России, приближаясь к Евросоюзу. Текст интервью размещен на сайте МИДа Белоруссии.

«Мы хотим дружить со всеми. Мы хотим иметь нормальные отношения со всеми. При этом мы не хотим, как некоторые трактуют, уходить от России, приближаться к Европейскому союзу или наоборот. Мы хотим иметь не равноудаленные, а равноприближенные отношения со всеми направлениями света, со всеми лагерями. И Россия, и Европейский союз являются для нас очень важными партнерами и важными геополитическими игроками», — сказал Макей.

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Он отметил, что страна, находясь между Востоком и Западом, испытывает на себе все последствия конфронтации, которая присутствует в регионе. Макей добавил, что России и ЕС необходимо уходить от существующей конфронтационной риторики.

Ранее сообщалось, что Белоруссия закроет генконсульство в Одессе.