Польша может провести референдум о выходе из ЕС

Польша может провести референдум о выходе из Евросоюза, сообщает The Telegraph.

Об этом рассказал глава Евросовета Дональд Туск.

По его словам, такая мера возможна в случае, если Польша перестанет получать финансирование от организации.

Ранее сообщалось, что многие граждане Великобритании, проживающие не только на территории королевства, но и за его пределами, подают заявления на получение ирландских паспортов, чтобы «защитить свои права после Brexit».