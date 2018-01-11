Польша может провести референдум о выходе из ЕС
Польша может провести референдум о выходе из Евросоюза, сообщает The Telegraph.
Об этом рассказал глава Евросовета Дональд Туск.
По его словам, такая мера возможна в случае, если Польша перестанет получать финансирование от организации.
Ранее сообщалось, что многие граждане Великобритании, проживающие не только на территории королевства, но и за его пределами, подают заявления на получение ирландских паспортов, чтобы «защитить свои права после Brexit».