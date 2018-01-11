Госдума рассмотрит проект о деятельности СМИ-иноагентов 12 января

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России 12 января, рассказал вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Совет Думы принял соответствующее решение о включении проекта в повестку заседания палаты на 12 января.

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Законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России, был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. Он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что «зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США».

Ранее минюст США потребовал, чтобы компания RIA Global LLC зарегистрировалась в качестве иностранного агента.