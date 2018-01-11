Госдеп не рекомендовал американцам посещать Россию

Госдеп США опубликовал предупреждение для американских путешественников, в котором говорится, что в России небезопасно, сообщается на специальной странице для туристов.

В частности, в тексте сказано, что в России американцам угрожает терроризм и харассмент. В целом территория страны отнесена к третьему уровню опасности из четырех: «подумать дважды перед поездкой».

Реклама

Но категорически американских граждан призывают избегать Северный Кавказ – из-за риска народных волнений и террористической угрозы – и Крым вследствие присоединения региона к России.

Отдельно подчеркивается опасность восхождений на Эльбрус из-за того, что маршрут якобы проходит на границе с небезопасными территориями Северного Кавказа.

Ранее стало известно, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за произошедший перед Новым годом взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге.

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.