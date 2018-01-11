Bloomberg: в ФБР создали оперативную группу по вмешательству в выборы

В ФБР создали оперативную группу, которая будет предупреждать американцев и компании США о попытках России или других государств повлиять на выборы в Штатах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Директор ФБР Кристофер Рэй в 2017 году сообщил, что в ведомстве будет создана целевая группа, однако не уточнял направление ее работы.

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Сотрудник ФБР Джеффри Триколи, возглавивший спецгруппу, заявил, что ее цель — показать «видимость и прозрачность» вмешательства в выборы. По словам Триколи, сотрудники не хотели бы стать «полицией мыслей». Компании и граждане США смогут сами решать, что делать с «фейковыми новостями» и онлайн-контентом.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал маловероятной беседу со спецпрокурором США Робертом Мюллером по «делу о России».