В США предлагали вывести из Восточной Европы часть войск для улучшения отношений с Россией

Высокопоставленный чиновник Совета по национальной безопасности США предлагал вывести из Восточной Европы часть войск США, чтобы улучшить русско-американские отношения, об этом сообщает интернет-издание Daily Beast .

Речь идет о заместителе помощника Трампа по стратегическому планированию Кевине Харрингтоне, который выступил с такой инициативой еще в феврале 2017 года. Харрингтон обсуждал эту идею с другими высокопоставленными чиновниками Белого дома, но она не нашла поддержки.

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Издание отмечает, что хотя его предложение не было в конченом итоге принято, это стало первым известным случаем, когда старшие советники Трампа предлагали переместить военные силы США из-за России.

Он также высказывал уверенность в том, что экономические санкции против России наносят вред и США. Однако на общественном форуме в феврале прошлого года чиновник подчеркнул: «Разумно посмотреть на проблемы под новым углом, потому что это новая администрация, но это не означает, что нужно отказаться от всего без каких-либо улучшений в тех или иных сферах».

Ранее посол Украины призвал Канаду расширить санкции против России.