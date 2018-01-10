Белый дом анонсировал встречу Трампа и Назарбаева

Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу администрации американского лидера.

Главы государств обсудят «пути укрепления и улучшения стратегического партнерства в сфере региональной безопасности и экономического сотрудничества», говорится в сообщении.

Также Трамп и Назарбаева коснутся вопросов международной политики, в том числе ситуации в Афганистане.