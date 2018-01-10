Глава МИД Ирана посетит Москву для консультаций с Лавровым

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 10 января посетит Москву в рамках консультаций с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранское министерство.

«Зариф в среду в рамках постоянных консультаций глав МИД Ирана и России, в особенности по вопросу СВПД (ядерной сделки. — «Газета.Ru»), посетит Москву», — говорится в сообщении МИД Ирана.

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Также сообщается, что 11 января иранский министр прибудет в Брюссель, чтобы обсудить с коллегами из Германии, Франции и Британии развитие ситуации вокруг ядерной сделки.

Ранее Зариф заявил, что Иран собирается провести совещание с ЕС по ядерной сделке.