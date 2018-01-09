Советник Трампа прокомментировал скандал с охраной в студии CNN

Советник президента США Стивен Миллер в разговоре с журналистом Fox News Такером Карлсоном опроверг информацию о том, что охрана телеканала CNN выставила его из студии после того, как ведущий Джейк Таппер прервал интервью с политиком.

По словам Миллера, эта история как и многие другие вещи, о которых сообщает CNN, является неправдивой.

Реклама

«Это забавная история, но не настоящая», — заявил Миллер.

Он также добавил, что CNN продемонстрировал «низкие журналистские стандарты», поскольку передал другим СМИ запись диалога, состоявшегося между ним и Таппером после интервью.

Ранее сообщалось, что охрана телеканала CNN выставила Стивена Миллера после того, как ведущий передачи прервал интервью с ним.

Во время беседы с Миллером ведущий начал задавать ему вопросы по поводу скандальной книги о Белом доме Майкла Вулффа. Однако советник Трампа не стал отвечать прямо, перейдя к критике телеканала и восхвалению американского президента.