Порошенко назвал ориентиры на 2018 год

Президент Украины Петр Порошенко в колонке для специального выпуска издания «Новое время» написал, что ориентирами на 2018 год будут являться «мир и развитие».

«Для этого нам нужны не внутренняя борьба всех против всех, а консолидация усилий власти, гражданского общества, международных партнеров. И это — единственно возможный путь для успешной Украины», — написал Порошенко.

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Он отметил, что общество, «в значительной мере отчаявшееся», еще не чувствует положительных изменений в стране. Порошенко добавил, что в данной ситуации власти страны должны работать лучше, исправлять ошибки и благодарить за критику.

Ранее Порошенко объявил «год энергетической независимости Украины».