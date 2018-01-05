Конституционный суд Молдавии снова временно отстранил Додона от должности
Конституционный суд Молдавии снова временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона от должности, сообщает «Интерфакс».
Решение было принято по запросу депутата от демократической партии Сергея Сырбу.
В постановлении суда говорится, что временное отстранение президента необходимо «для деблокирования процесса вступления в силу законодательных актов, принятых парламентом в соответствии с законодательной процедурой».
Ранее сообщалось, что Игорь Додон снова отказался запретить российские телепрограммы.