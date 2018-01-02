Додон обвинил Конституционный суд Молдавии в грубом нарушении законодательства

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Конституционный суд страны «вновь грубо нарушил законодательство». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам политика, «вновь грубо нарушена законная процедура».

«В настоящее время КС вынужден продолжать принимать противоречивые решения – на пределе законности и за пределами здравого смысла», — написал Додон.

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Ранее Конституционный суд Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер могут назначить главу МИД и еще шесть членов правительства вместо президента.

«Своим сегодняшним решением КС окончательно перешел в серую зону демократии и правового государства», — написал Додон.

Он также отметил, что принял решение «не уступать».

/politics/news/2018/01/02/n_11007488.shtml?updated