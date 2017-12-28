Песков заявил о планах «соответствующего ведомства» проверить замыслы Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сомневается в том, что «соответствующее ведомство» проверит замыслы Алексея Навального провести акции в преддверии президентских выборов, передает РИА «Новости».

«У нас есть соответствующее ведомство, которое, как вы знаете, подобного рода призывы и намерения проверяет на предмет соответствия законодательству. Ну, нет сомнений, что это будет сделано», — отметил Песков.

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Кроме того, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать сообщение Навального о подготовке такой акции, Песков сказал: «Никак».

Ранее ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты на выборах 2018 года. Помимо этого в Кремле сочли необходимым проверить призывы Навального к бойкоту выборов.