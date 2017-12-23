Делегация Госдумы прибыла в Пакистан

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла в Пакистан для участия в Международной конференции по проблемам борьбы с терроризмом и региональному сотрудничеству, передает «Интерфакс».

Также в конференции примут участие представители КНР, главы парламентов Пакистана, Афганистана, Ирана и Турции.

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В рамках посещения запланированы переговоры с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси.

Ранее в Госдуме предложили обучать в России Египетских военных.