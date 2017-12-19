Источник: Путин будет выдвинут кандидатом в президенты на следующей неделе

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России на выборах в марте 2018 года соберется на свое заседание в начале будущей недели, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Уточняется, что оргкомитет на заседании сформирует инициативную группу, а затем не менее чем за пять дней необходимо будет уведомить Центризбирком о ее заседании.

Реклама

«Таким образом, Путин будет выдвинут кандидатом в президенты в начале будущей недели, скорее всего, 26 декабря», — сказал источник.

Ранее Владимир Путин рассказал о стоящих перед Россией судьбоносных вызовах.