Эрдоган назвал Иерусалим «красной линией для мусульман»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным во... Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров мусульманских стран в Истанбуле предложил признать Иерусалим столицей Палестины и назвал город «красной линией для мусульман», передает Reuters.

Глава Турции резко осудил решение Вашингтона перенести посольство в Израиле в Иерусалим, назвав Израиль «террористическим государством» и «оккупантом.

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«Израиль террористическое государство. Военные-террористы хватают детей и отправляют в тюрьму. Призываю признать Иерусалим столицей оккупированного государства Палестины», — заявил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС объявило начало третьей интифады после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.