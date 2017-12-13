Тиллерсон: США вернутся к вопросу Крыма

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон намерен «вернуться к вопросу Крыма», передает РИА «Новости».

«Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент (России Владимир) Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить», — заявил он.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Крым останется в составе России и эту тему можно считать «закрытой раз и навсегда».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.