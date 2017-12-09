Генпрокуратура Украины потребовала отправить Саакашвили под домашний арест

Генпрокуратура Украины требует для бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили домашнего ареста с ношением электронного браслета, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларису Сарган.

«Прокуроры ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета», — заявила она.

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Ранее сообщалось, что возле управления СБУ собрались сторонники экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили, после того, как его доставили в здание.

Также в Нацполиции рассказали подробности задержания Саакашвили.