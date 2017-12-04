Юнкер и Мэй не смогли договориться по Brexit

Великобритания и Евросоюз не смогли достичь окончательных договоренностей по выходу королевства из ЕС (Brexit). Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Reuters.

В понедельник, 4 декабря, Юнкер встретился с премьер-министром Британии Терезой Мэй. По словам главы ЕК, в ходе визита Мэй в Брюссель был достигнут прогресс, однако две-три проблемы остались нерешенными.

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«Несмотря на все усилия и значительный прогресс, которого мы достигли в течение последних дней, прийти к окончательному соглашению не оказалось возможным», — отметил Юнкер.

Он также назвал Мэй «жестким переговорщиком».

Ранее СМИ сообщили, что Британия может заплатить до €65 млрд за Brexit.