Пучдемон объявил о начале избирательной кампании из убежища в Бельгии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил о начале своей избирательной кампании, находясь в отеле на окраине города Брюгге в Бельгии, который он использует в качестве временного убежища, передает Le Soir.

«Мы, каталонцы, показали миру, что обладаем способностями и волей стать независимым государством. И мы должны это ратифицировать 21 (декабря)», — приводит его слова издание.

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Он также подчеркнул, что текущая ситуация является «моментом Каталонии, а не политических партий», которые он раскритиковал за нехватку единства.

Ранее сообщалось, что Пучдемону предложили выбор между одиночной и общей камерой в случае экстрадиции.